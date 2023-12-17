قال شهود إن قوات الدعم السريع شبه العسكرية اشتبكت مع الجيش خارج مدينة ود مدني بوسط السودان امس في هجوم فتح جبهة جديدة في الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر، مما دفع الآلاف إلى الفرار.



وأظهر تسجيل مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حشودا من الناس وهم يجمعون أمتعتهم ويغادرون ود مدني سيرا على الأقدام، وكان الكثيرون منهم قد لجأوا إلى المدينة هربا من العنف في العاصمة الخرطوم.



وقال أحمد صالح (45 عاما) لـ «رويترز» عبر الهاتف «الحرب تبعتنا إلى مدني، لذا أبحث عن حافلة حتى أتمكن أنا وعائلتي من الفرار». وأضاف «نعيش في الجحيم ولا يوجد أحد لمساعدتنا»، مشيرا إلى أنه يعتزم التوجه جنوبا إلى ولاية سنار.



وقال شهود إن الجيش السوداني، الذي يسيطر على المدينة منذ بداية الصراع، شن ضربات جوية على قوات الدعم السريع شرقي المدينة، وهي عاصمة ولاية الجزيرة، في إطار محاولته صد الهجوم.



وأضاف الشهود أن قوات الدعم السريع ردت بالمدفعية وشوهدت تعزيزات تابعة لها تتحرك في اتجاه القتال.



وقال سكان إن مقاتلي قوات الدعم السريع شوهدوا أيضا في قرى شمالي وغربي المدينة خلال الأيام والأسابيع الماضية.



وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد «أحث قوات الدعم السريع على الامتناع عن شن الهجمات، وأحث جميع الأطراف على حماية المدنيين بأي ثمن. ستتم محاسبة مرتكبي (أعمال) الإرهاب».



وعلى جبهة أخرى، تحدث ناشطون عن تجدد الاشتباكات بعد هدوء نسبي على مدى أسابيع في محيط مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.