سجلت أسعار الأجبان والألبان في الأسواق السورية ارتفاعا كبيرا تجاوزت نسبته 240% وذلك منذ مطلع العام الحالي 2023.



وبلغ سعر كيلو الحليب 7500 ليرة سورية بعد أن كان بـ 3 آلاف ليرة مطلع العام الحالي، أي ارتفع بنسبة 150%، بينما وصل سعر كيلو اللبن إلى 8500 ليرة بعد أن كان بـ 3500 ليرة بنسبة ارتفاع 142% بحسب موقع B2B الاقتصادي.



أما اللبنة البلدية فوصل سعر الكيلو الواحد منها إلى 30 ألف ليرة سورية بعد أن كانت بـ 16 ألف ليرة بنسبة ارتفاع 87%، فيما بلغ سعر كيلو الجبنة البلدية 40 ألف ليرة بعد أن كان بـ 32 ألف ليرة بنسبة ارتفاع 118%.



بينما سجل سعر صحن البيض 65 ألف ليرة سورية بعد أن كان بـ 19 ألف ليرة بنسبة ارتفاع قدرها 242%.



الغلاء لم يقتصر على الأجبان والألبان فقط بل طال المأكولات الشعبية، إذ كشف رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمتنزهات في دمشق كمال النابلسي الثلاثاء 13 الجاري عن دراسة لرفع أسعار المأكولات في المطاعم الشعبية.



وجاءت الدراسة ـ وفقا للنابلسي ـ لتعديل الأسعار على خلفية الارتفاعات الكبيرة للعديد من المستلزمات الداخلة في المواد المبيعة داخل المطاعم بنسبة 40 إلى 50%.