ووري الثرى صباح اليوم الجثمان الطاهر لفقيد الوطن صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الاحمد طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

هذا وقد تقدم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الاحمد، المشيعين وفي معيته سمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وأسرة ال صباح الكرام.

وأدى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، صباح اليوم، صلاة الجنازة على جثمان فقيد الوطن المغفور له صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الاحمد، وذلك في مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق.

كما أدى صلاة الجنازة على جثمان سموه رحمه الله رئيس مجلس الامة أحمد السعدون وكبار الشيوخ وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وحشد من المواطنين.