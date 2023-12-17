قالت نائبة الرئيس الامريكي كامالا هاريس إن المغفور له صاحب السمو امير البلاد الراحل الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح كان له فضل كبير في تعزيز الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الكويت والولايات المتحدة.

وأعربت هاريس في تصريح صحفي مساء أمس السبت عن بالغ التعازي والمواساة للكويت حكومة وشعبا بوفاة المغفور له باذن الله تعالى امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح.

وأضافت "بينما يحزن شعب الكويت على هذه الخسارة فإن قلوبنا معهم .. لقد ساعد الشيخ نواف الاحمد طوال مسيرته في تعزيز الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والكويت".

وأوضحت أنه "بفضل قيادة أمير الكويت الراحل تواصل بلدينا تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة وبينما نكرم حياته وإرثه فإننا نعلم أن الروابط طويلة الأمد بين حكوماتنا وشعبنا سوف تستمر".

من جهته اعرب وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن في بيان عن وزارة الدفاع (البنتاغون) عن بالغ الحزن بوفاة أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح.

وقال اوستن "لقد كان الامير الراحل شريكا وصديقا قيما للولايات المتحدة وأظهر التزاما دائما بالدبلوماسية الرامية إلى تهدئة التوترات في الشرق الأوسط".

وأضاف "لن ننسى شجاعته وقيادته وسأتذكر أيضا باعتزاز كرم ضيافته عندما زرت الكويت في سبتمبر عام 2021" مقدما احر التعازي لشعب الكويت ولاسرة ال صباح.

وكان الرئيس الامريكي جو بايدن ووزير خارجيته انتوني بلينكن قد اعربا في بيانين منفصلين مساء امس السبت عن بالغ الحزن والمواساة لوفاة المغفور له باذن الله تعالى سمو امير البلاد الراحل الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح.

وقال بايدن في بيان من البيت الابيض ان امير الكويت الراحل "كان شريكا مهما وصديقا حقيقيا للولايات المتحدة طوال عقود خدمته لبلاده" مقدما التعازي لاسرة ال الصباح والشعب الكويتي