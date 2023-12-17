نعت سفارات البلاد في كل من واشنطن وتشيلي والبرازيل اليوم الاحد، المغفور له باذن الله تعالى صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد معلنة عن فتح سجلات التعازي بوفاة الامير الراحل لمدة ثلاثة ايام.

وذكرت سفارة الكويت بواشنطن في بيان: "بقلوب يعتصرها الحزن والالم عامرة بالايمان وبقضاء الله وقدره تنعى سفارة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الامريكية المغفور له باذن الله تعالى حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه".

من جانبها ذكرت سفارة الكويت في تشيلي في بيان النعي أن امير البلاد الراحل "سطر صفحات مضيئة من الالتزام بالمبادىء والقيم والمثل العليا في حياته من خلال مسيرة عطرة حافلة بالبذل والعطاء والانجازات كرسها لخدمة وطنه وامتيه العربية والاسلامية".

كما نعت سفارة الكويت في البرازيل المغفور له باذن الله تعالى سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وذكرت في بيانها أن "بوفاته رحمة الله عليه فقدت الكويت والامتين العربية والاسلامية انسانا افنى حياته في تحقيق انجازات واسهامات نهجها القيم والمبادىء والاخلاق يشهد لها التاريخ".

واعلنت سفارات الكويت في واشنطن وتشيلي والبرازيل فتح سجلات التعازي لمدة ثلاثة ايام واستقبال المعزين بوفاة امير البلاد الراحل اعتبارا من اليوم الاحد وحتى بعد غد الثلاثاء.