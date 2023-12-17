نعى رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي، اليوم الأحد، بخالص العزاء وصادق المواساة فقيد الكويت الكبير سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد.

وقال الحرس الوطني في بيان صحافي، ان سمو الشيخ سالم العلي تقدم بخالص العزاء إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة والشعب الكويتي الوفي بوفاة فقيد الكويت الكبير.

ودعا المولى عز وجل أن يتغمد سموه بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته وأن يحفظ الكويت وشعبها بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه.