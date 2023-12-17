أكد المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. حسن الفجام، ان بصمات سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه مضيئة ومؤثرة على التعليم إذ كان يوليه اهتماما بالغا ودعما كبيرا بكافة مجالاته.

وقال الفجام في بيان صحافي اليوم الأحد، انه كان للفقيد الراحل رؤية مستقبلية لتطوير التعليم والمعرفة وتسخير كل ما يساهم في دفع عجلة التنمية على مستوى الدولة كما انه كان الداعم الرئيسي للعلم والتعليم لإيمانه التام بأن بناء المواطن الكويتي هو ثروة الوطن الحقيقية.

وأضاف أن سموه كان يحرص على تسخير كافة الإمكانيات في عملية التعليم وهذا ما سعت لتحقيقه (التطبيقي) مؤكدا استمرار سعي الهيئة لترجمة رؤية سموه إلى واقع يفتخر فيه الوطن بشبابه القادر على قيادة البلد وإدارتها بسلاح العلم والمعرفة.

وسأل الفجام المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الكويت ووالد الجميع بواسع رحمته وأن يغفر له ويسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين مؤكدا أن ذكراه ستظل خالدة في أذهان الجميع وأن أقواله المأثورة وتوجيهاته السامية ستبقى نبراسا لتبقى الكويت سباقة دائما وفي مصاف الدول المتقدمة