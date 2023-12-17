أعلنت سفارات البلاد لدى قطر والبحرين والعراق وروسيا وبلجيكا وقنصليتها في مومباي فتح سجلات التعازي بوفاة المغفور له سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الاحد.

وبهذه المناسبة استذكر سفير دولة الكويت لدى قطر خالد المطيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) مناقب سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد طيب الله ثراه قائلا إنه "كان قائدا حكيما بذل حياته في سبيل خدمة الكويت وشعبها وترسيخ استقرارها وتعزيز ووحدتها".

وأضاف السفير المطيري أن "سموه رحمه الله قاد مسيرة التنمية في الكويت خلال تاريخه الحافل بالعطاء".

وأعلن فتح سجل لتلقي التعازي بوفاة فقيد الكويت المغفور له بإذن الله تعالى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد.

من جانبها نعت سفارة الكويت لدى البحرين في بيان فقيد الكويت الراحل قائلة: "ببالغ الحزن والأسى وقلوب يعتصرها الحزن والألم عامرة بالإيمان وبقضاء الله وقدره ننعى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه".

وقالت السفارة إنها فتحت سجلا للتعازي بوفاة سمو الأمير الراحل اعتبارا من اليوم الأحد ولمدة ثلاثة أيام.

بدورها نعت سفارة الكويت لدى العراق في بيان المغفور له بإذن الله تعالى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد، مشيرة إلى أن سجل التعازي بوفاة فقيد الكويت سيكون مفتوحا أمام المعزين اعتبارا من اليوم الأحد ولمدة ثلاثة أيام.

كما نعت سفارة الكويت لدى روسيا في بيان جاء فيه "ببالغ الحزن والأسى ننعى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".

وأعلنت السفارة فتح سجل التعازي بوفاة سمو الأمير الراحل لمدة ثلاث ايام اعتبارا من اليوم وحتى بعد غد الثلاثاء.

وفي بلجيكا قالت سفارة دولة الكويت في بيان "ببالغ الحزن والأسى ننعى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد طيب الله ثراه".

وأعلنت فتح سجلات التعازي بوفاة سمو الأمير الراحل اعتبارا من اليوم وحتى بعد غد الثلاثاء.

من جانبها نعت قنصلية دولة الكويت لدى مومباي في بيان سمو أمير البلاد الراحل بالقول "بقلوب يعتصرها الحزن والألم عامرة بالإيمان وبقضاء الله وقدره ننعى المغفور له باذن الله تعالى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه" معلنة فتح سجلات التعازي بوفاة سمو الأمير الراحل لمدة ثلاثة أيام.