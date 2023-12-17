قال رئيس مجلس النواب البحريني أحمد المسلم ان الأمة العربية والعالم أجمع فقد بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد طيب الله ثراه قائدا حكيما وقامة إنسانية وأميرا عظيما كرس حياته في خدمة شعبه وأمته ونصرة قضاياها العادلة.

واستذكر رئيس مجلس النواب في بيان الجهود الكبيرة والدور البارز لسمو أمير البلاد الراحل، طيب الله ثراه، في تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين بشقيقتها الكويت.

ولفت البيان إلى ان المسلم بعث برقية تعزية ومواساة إلى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أعرب فيها عن أحر التعازي وصادق المواساة لوفاة المغفور له سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد بعد حياة حافلة بالعطاء والإنجاز وخدمة بلاده وشعبه.

كما بعث المسلم ببرقية تعزية مماثلة إلى سفير الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر الجابر أعرب فيها عن عظيم التعازي وخالص المواساة في هذا المصاب الجسيم.

ودعا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الشعب الكويتي وأسرة آل الصباح الصبر والسلوان.