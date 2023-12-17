عبدالعزيز الفضلي

أصدرت ‏وكيل وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان، نشرة عامة إلى جميع قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها والإدارات العامة بالمناطق التعليمية ‏دعت فيها جهات الاختصاص نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة بتنكيس الأعلام رسميًا خلال فترة الحداد بجميع المدارس وديوان عام المناطق التعليمية وكافة المباني التابعة لوزارة التربية لوفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد.

وذلك نظرا لإعلان الحداد الرسمي في البلاد وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما وإغلاق الدوائر الرسمية ثلاثة أيام تنتهي مساء يوم الثلاثاء.