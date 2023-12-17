أعربت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال زيارتها تل أبيب عن قلق بلادها «البالغ» إزاء الوضع في قطاع غزة، مطالبة بـ «هدنة جديدة فورية ومستدامة» في الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقالت كولونا في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين: «قتل كثير من المدنيين»، مشددة على عدم وجوب نسيان ضحايا الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

من جانبه، شدد كوهين على موقف الحكومة الإسرائيلية الذي يعتبر أن الدعوة إلى وقف إطلاق النار هي «خطأ» و«هدية لحماس» التي تسيطر على قطاع غزة.

في الأثناء، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن أحد العاملين فيها توفي متأثرا بجروح أصيب بها خلال هجوم إسرائيلي على رفح في جنوب قطاع غزة.

وذكرت الوزارة في بيان أصدرته أن الرجل كان يحتمي في منزل أحد زملائه من القنصلية الفرنسية مع اثنين من زملائه وعدد من أفراد أسرهم.

وأضاف البيان: «تعرض المنزل لضربة جوية إسرائيلية مساء الأربعاء مما أصابه بجروح خطرة وقتل نحو 10 آخرين» وأشارت إلى أنه توفي بعد ذلك متأثرا بإصابته.

وقال البيان إن فرنسا تندد بالقصف الذي استهدف بناية سكنية. وأضاف: «نطالب بتوضيح السلطات الإسرائيلية للملابسات الكاملة لهذا القصف في أسرع وقت ممكن».