تقدمت جمعية الصحافيين والأسرة الصحافية بأصدق مشاعر العزاء والمواساة إلى مقام صاحب السـمو أميـر الـبلاد الشـيخ مشعل الأحمد ولأسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الوفي بوفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد.

سائلين الباري عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويشمله برحمته الواسعة وأن يديم نعمة الاستقرار والأمان على بلدنا العزيز الكويت ، بتكاتف الجميع تحت قيادة أميرنا ووالدنا صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد، حيث يؤكد سموه دائماً على وحدة صفوف أبناء الكويت وتفانيهم في خدمتها وتعزيز مسيرة البناء والتنمية فيها .

ومثلما كان المغفور له بإذن الله تعالى أميرنا الراحل محباً لشعبه، فإن سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد يؤكد على أن قيادة هذا الوطن تسعى دائماً لمصلحة أبناء الكويت وكل مقيم على أرضها الطيبة . ونسأل الله العلي القدير التوفيق والسداد لقائدنا وأميرنا ووالدنا.





