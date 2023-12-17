تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، رسالة تعزية بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد، من أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة فيما يلي نص الرسالة:

بالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني أعضاء مجلس الأمة أرفع لسموكم خالص التعازي وصادق المواساة بوفاة المغفور له بإذن الله قائدنا الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل طيب الله ثراه.

وإذ نعزي سموكم ونعزي أنفسنا والشعب الكويتي كافة بهذا المصاب الجلل فإننا نستذكر المواقف التاريخية للأمير الراحل وقيادته الحكيمة للبلاد التي شهدت إصلاحات سياسية وقانونية كبيرة وأشاعت حالة الاستقرار والبناء في البلاد مستذكرين تسخير سموه حياته لخدمة الكويت وشعبها وما قدمه في مواقع عديدة من انجازات وأعمال في مراحل مختلفة من تاريخ الكويت مشيرين إلى ما حظي به من محبة وتقدير كبيرين في نفوس أهل الكويت كافة وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمد أميرنا الراحل بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته ويجعل الفردوس مستقره وداره وأن يحفظ سموكم ويعينكم على حمل الأمانة في قيادة البلاد لما فيه خير للكويت وشعبها.

وتلقى سموه رسالة تعزية بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد من سمو الشيخ سالم رئيس الحرس الوطني فيما يلي نص الرسالة:

بقلوب مطمئنة بقضاء الله وقدره وأنه ليعتصر قلوبنا الحزن والأسى بأمر الله تعالى بهذا المصاب الجلل نعزي سموكم رعاكم الله وأنفسنا جميعا برحيل المغفور له بإذن الله أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه والذي فقدت برحيله الكويت وشعبها والأمتان العربية والإسلامية والعالم أجمع حاكما فذا عادلا وبعد مسيرة عطرة سطر من خلالها مواقف عظيمة للعدل والتضحية والمبادئ والقيم العليا وكرس حياته لخدمة وطنه والعالم كافة وشهد له العالم أجمع بحكمته وعدله.

وإذ نبتهل إلى المولى عز وجل أن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلحقه بالذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنه سميع مجيب الدعاء.

إن الكويت ليحفظها المولى جلت قدرته بحفظه وإن الآمال المعقودة على سموكم رعاكم الله لإكمال مسيرة أسلافكم من نهضة وارتقاء بوطننا العزيز ليظل دائما في عز ورخاء وأمن وسخاء وأن تحققوا آمال شعبكم فسموكم لذلك نعم الأهل وخير خلف لخير سلف.

وتلقى سموه رسالة تعزية بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء فيما يلي نص الرسالة:

"سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير البلاد المفدى

ببالغ الحزن والأسى وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره أنعي إلى سموكم رعاكم الله أميرنا ووالدنا المغفور له بإذن الله تعالى سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله رحمة واسعة وتغمده بعفوه ورضوانه وأسكنه الفردوس الأعلى.

وإذ أعرب وإخواني الوزراء لسموكم حفظكم الله ورعاكم عن خالص تعازينا وصادق مواساتنا في مصابنا الجلل فإنني أعزي نفسي وشعب الكويت جميعا وأدعو الله القوي القدير أن يتغمد فقيدنا الكبير ووالدنا وقائدنا بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يجعله من أهل الفردوس الأعلى وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان.

إن الوطن العزيز والأمتين العربية والإسلامية فقدت اليوم رجلا من عظمائها وقادتها البارزين فقد كرس سموه رحمة الله حياته لخدمة وطنه وأمتيه العربية والإسلامية وسطر بحروف من نور مسيرة تاريخية حافلة بالإنجازات العظيمة فقد شهدت البلاد في عهده نهضة حضارية وتنموية شاملة وواصلت رسالتها الإنسانية في ظل قيادته الحكيمة وسياساته المتزنة التي جعلت الكويت نموذجا فريدا للعطاء مواصلا مسيرتها السياسية والدبلوماسية في نشر السلام في العالم كله.

كما أتوجه بخالص الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سموكم رعاكم الله وأن يبقيكم ذخرا للكويت وأبنائها الأوفياء وأن يقيكم كل مكروه ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية.

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، رسائل شكر جوابية إلى كل من:

- أحمد السعدون - رئيس مجلس الأمة

- سمو الشيخ سالم العلي- رئيس الحرس الوطني

- سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح - رئيس مجلس الوزراء

ضمنها سموه بالغ شكره وتقديره على ما عبروا عنه من صادق المواساة وخالص الدعاء بهذا المصاب الجلل والأليم، مؤكدا سموه أن الوطن والشعب الكويتي الكريم قد فقد برحيل سموه طيب الله ثراه قائدا حكيما ووالدا حنونا للجميع وهب حياته وأفناها في خدمة وطنه وشعبه وأن مآثره ومكارمه مسطرة في ذاكرة الوطن العزيز، سائلا سموه المولى تعالى أن يجعل كل ما قدمه وحققه للوطن الغالي من منجزات بارزة في موازين أعماله الصالحة وأن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويعلي مراتبه في جنات النعيم ويديم على الجميع موفور الصحة والعافية.