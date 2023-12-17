أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات عن تمنياته لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بالتوفيق.

وقال رئيس الامارات في منشور على حسابه الرسمي في «اكس» نقلته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»: أتمنى لأخي الشيخ مشعل الأحمد التوفيق والسداد في قيادة الكويت الشقيقة نحو المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات. سنواصل العمل معا من أجل تعزيز علاقاتنا الأخوية لمصلحة شعبينا ودفع مسيرة العمل الخليجي المشترك إلى الأمام لما فيه الخير لشعوب المنطقة.

بدوره، تمنى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة لصاحب السمو الأمير التوفيق في قيادة الكويت. وقال في منشور نقلته «وام»: «أبارك لأخي الشيخ مشعل الأحمد.. وأسأل الله تعالى له التوفيق في قيادة الكويت الشقيقة لما فيه الخير للشعب الكويتي ومواصلة مسيرة تقدمه وازدهاره.. حريصون على تعزيز أواصر علاقاتنا الأخوية الراسخة والعمل معا لأجل مستقبل بلدينا وتحقيق تطلعات شعبينا الشقيقين».