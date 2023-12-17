أرسل الرئيس الصيني شي جينبينغ رسالة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لتقديم التعازي في وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.

وأعرب شي بالنيابة عن الصين حكومة وشعبا وبالأصالة عن نفسه، عن تعازيه العميقة في وفاة سمو الأمير الراحل، وقدم تعازيه الصادقة لأسرته وللشعب الكويتي.

وفي رسالته، قال شي إن الشيخ نواف حظي باحترام وحب الشعب الكويتي، وقدم إسهامات إيجابية في تنمية العلاقات بين الصين والكويت.

وفي سياق إشارته إلى أن رحيل سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد يشكل خسارة كبيرة للشعب الكويتي، قال شي إن الشعب الصيني فقد أيضا صديقا عزيزا.

وتابع شي قائلا إن حكومة وشعب الصين يعتزان بالصداقة بين البلدين، معربا عن ثقته في أنه بفضل الجهود المشتركة من الجانبين ستشهد الشراكة الإستراتيجية بين الصين والكويت تعزيزا وتنمية ثابتين.

كما بعث رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ رسالة إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف لتقديم التعازي، حيث أعرب فيها عن خالص تعازيه للحكومة الكويتية وتعاطفه الصادق مع أسرة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.