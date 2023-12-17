أرسل وزير الخارجية الصيني وانغ يي رسالة تعزية لوزير الخارجية الشيخ سالم العبد الله في وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.



وقال وانغ، وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، في رسالته، إن سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد كرس نفسه لتعزيز التبادلات الودية والتعاون بين الصين والكويت في مختلف المجالات، وقدم مساهمات إيجابية لتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية والصداقة بين شعبي البلدين.



وأعرب وانغ عن استعداده للعمل مع وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله لبذل جهود دائمة لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين الصين والكويت بشكل مستمر.