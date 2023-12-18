نعى رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وجميع أعضاء السلطة القضائية بخالص التعازي والمواساة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد طيب الله ثراه.



وتقدم المجلس الأعلى للقضاء في بيان صحافي باسم رئيس وأعضاء المجلس وجميع أعضاء السلطة القضائية إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وإلى سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وأسرة آل الصباح الكرام، وجميع أهل الكويت الأوفياء بخالص التعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل بعد حياة حافلة بالعطاء والمآثر الجليلة التي لا تحصى ودعمه الدائم لشعبه وقضايا وطنه وأمتيه العربية والإسلامية.



ودعا المولى عز وجل أن يتغمد سموه بواسع عفوه ومغفرته ورحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان ويحسن عزاءنا.