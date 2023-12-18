دارين العلي



نعت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة م.سميرة الكندري سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله. ووجهت الكندري التعازي لأسرة آل الصباح الكرام وأبناء الشعب الكويتي جميعا بهذا المصاب الجلل، مستذكرة عهد سموه الميمون الذي عم فيه الأمن والأمان في ربوع الوطن. وقالت ان في عهد سموه استمر الرخاء والعمل في سبيل التنمية والحفاظ على اسم الكويت عاليا بين دول العالم بتعزيز الدور السياسي والاجتماعي والخيري الذي تلعبه وإبقاء البلاد مركزا للعمل الإنساني. وتحدثت عن مناقب سموه أمير العفو والتسامح وأمير التواضع والإنسانية، لافتة إلى انه شكل رمزا للأمن والأمان ولكويت مطمئنة، سائلة المولى ان يتغمد روحه بواسع رحمته ويمنح أهل الكويت الصبر والسلوان.