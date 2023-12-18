أجرت منظمة الدفاع المدني السوري المعروفة بـ«الخوذ البيضاء» إعادة هيكلة، وتعديلات مهمة في تركيبتها ووضعت خططها للعام المقبل.



جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي التاسع الذي عقد الأسبوع الماضي في مدينة أضنة التركية، لمناقشة مختلف الجوانب التي تتعلق بالمؤسسة ودورها ومهامها وتطورها وآليات الضبط والحوكمة، واستعراض التقارير السنوية، وتقييمات أعمال العام السابق، وخطط العام المقبل، والتعديلات الحاسمة لتعزيز الفعالية والكفاءة، وذلك بمشاركة 138 متطوعا ومتطوعة، وممثلين عن المنظمات الإنسانية والجهات المانحة الدولية.



وبحسب الدفاع المدني، جرى خلال الاجتماع الاتفاق على عدة مخرجات أهمها، إقرار تعديلات على النظام الداخلي بما يتعلق بانتخاب ممثلي الهيئة العامة لتتوافق مع التعديلات الإدارية وضمان تمثيل المكاتب الخارجية بنسبة لا تقل عن 2%، إضافة إلى إقرار تقليص أعضاء مجلس الإدارة من 11 إلى 7 منهم رئيس المجلس ونائبه على ألا يقل عدد النساء عن 2 من أعضاء المجلس.



وتوافقت الهيئة العامة في الدفاع المدني على إضافة مادة في النظام الداخلي تتعلق بإعطاء الإدارة التفويض لتشكيل مجلس إشرافي من أعضاء مستقلين من خارج المؤسسة.



وقال الدفاع المدني السوري في تقرير على موقعه الإلكتروني إن النقاشات تركزت خلال الاجتماع على عدة محاور أهمها «الفترة العصيبة والمفصلية بحياة السوريين جراء كارثة الزلزال المدمر في 6 فبراير، والتحديات والإنجازات على الصعد الخارجية، ومناقشة الضبط والحوكمة وآليات التدقيق بين مختلف الكيانات التابعة للمؤسسة».