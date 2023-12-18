ناهد إمام



تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برئاسة اللواء جمال عوض رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1300 جنيه بدلا من 1105 في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيه بدلا من 8720 اعتبارا من أول يناير 2024.



كما تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلا من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلا من 10900 جنيه، وأن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني جاء تطبيقا للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.



وكان اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد أكد أنه لا تعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وقرار تحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 3500 جنيه، حيث إن هذا الحد الأدنى يشمل بخلاف الأجر النقدي المزايا العينية التي قد تصرف للعامل من جهة عمله، في حين أن أجر الاشتراك التأميني يقتصر على عناصر الأجر النقدي دون غيرها، ومن ثم فإن الاختلاف في هذا الشأن له ما يبرره، لافتا إلى أنه تيسيرا على أصحاب الأعمال والشركات ذات العمالة التي تزيد على 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم استمارات تعديل الأجور على وسيط إلكتروني «أسطوانة مدمجة CD - فلاش ميموري» تحتوي على الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور إلى مكاتب التأمينات التابعة لهم.