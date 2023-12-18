القاهرة - ناهد امام وكونا



أعلنت سفاراتنا لدى أميركا والقاهرة وتشيلي والبرازيل وقطر والبحرين والعراق وروسيا وبلجيكا وقنصليتنا في مومباي عن فتح سجلات التعازي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد لمدة 3 أيام اعتبارا من الأحد.



أميركا



وبهذه المناسبة، قالت سفارتنا لدى واشنطن في بيان لها: بقلوب يعتصرها الحزن والألم عامرة بالإيمان وبقضاء الله وقدره تنعى سفارة الكويت لدى الولايات المتحدة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه.



القاهرة



كما أقامت سفارتنا لدى مصر ومندوبيتها لدى جامعة الدول العربية أمس مراسم عزاء في وفاة المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، حيث كان في استقبال وفود المعزين كل من سفير الكويت بالقاهرة غانم الغانم ومندوبها لدى الجامعة السفير طلال المطيري.



وحضر مراسم العزاء الذي يستمر 3 أيام عدد من الوزراء والسفراء العرب والأجانب وكبار رجال الدولة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية بالقاهرة الذين عبروا عن خالص التعازي والمواساة للكويت قيادة وشعبا، داعين الله عز وجل أن يتغمد سمو الأمير الراحل بواسع الرحمة والمغفرة.



وأعرب السفير المطيري عن خالص الحزن وعظيم الأسى لوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة وطنية ثرية بالعطاء والإنجازات.



وقال السفير المطيري إن سموه كان حكيما في قيادته وقدم الكثير من البذل والعطاء للكويت لتحقيق نهضة شاملة وإنجازات رائدة عززت من مكانتها الإقليمية والدولية، وكرس حياته في خدمة شعبه وأمتيه العربية والإسلامية والدفاع عن مصالحهما ونصرة قضاياهما، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد سموه بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية الصبر والسلوان.



من جهته، أعرب وزير التجارة والصناعة المصري م.أحمد سمير عن خالص التعازي والمواساة للشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية في وفاة المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل، مؤكدا ان سموه وافته المنية بعد جهد وعطاء كبيرين قدمهما للكويت وللأمتين العربية والإسلامية خلال مسيرة ثرية سيذكرها الجميع، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد سموه بواسع رحمته ومغفرته.



من جهته، تقدم الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبوعلي بأحر التعازي لكل أبناء الكويت في رحيل هذا القائد العربي سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته.



وأضــاف أبوعلـــي ان «الفقيد الكبير يرحل ويترك أثرا خالدا باقيا في مسيرة الكويت المباركة» وهو يسلم راية الكويت «الخالدة لقائد جديد يواصل المسيرة على الدرب نفسه نحو مزيد من العلا والتقدم والازدهار لهذا البلد الشقيق الأصيل بموقعه ومكانته في قلب الأمة العربية وخدمة قضاياها وفي القلب منها قضية فلسطين».



وقدم عدد من رؤساء البعثات الديبلوماسية العربية والإسلامية والأجنبية واجب العزاء في وفاة سمو الأمير الراحل وسجلوا كلمات رثاء للفقيد في سجل التعازي الذي فتح أمام الجميع ليستذكروا مناقب سموه ومآثره.



تشيلي



من جانبها، ذكرت سفارتنا في تشيلي في بيان النعي أن الأمير الراحل سطر صفحات مضيئة من الالتزام بالمبادئ والقيم والمثل العليا في حياته من خلال مسيرة عطرة حافلة بالبذل والعطاء والإنجازات كرسها لخدمة وطنه وأمتيه العربية والإسلامية.



البرازيل



كما نعت سفارتنا في البرازيل المغفور له بإذن الله تعالى وذكرت في بيانها أن «بوفاته رحمة الله عليه فقدت الكويت والأمتان العربية والإسلامية إنسانا أفنى حياته في تحقيق إنجازات وإسهامات نهجها القيم والمبادئ والأخلاق يشهد لها التاريخ.



قطر



واستذكر سفيرنا لدى قطر خالد المطيري مناقب سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، قائلا إنه كان قائدا حكيما بذل حياته في سبيل خدمة الكويت وشعبها وترسيخ استقرارها وتعزيز ووحدتها.



وأضاف السفير المطيري ان سموه، رحمه الله، قاد مسيرة التنمية في الكويت خلال تاريخه الحافل بالعطاء، معلنا فتح سجل لتلقي التعازي بوفاة فقيد الكويت المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.



البحرين



من جانبها، نعت سفارتنا لدى البحرين في بيان فقيد الكويت قائلة: ببالغ الحزن والأسى وقلوب يعتصرها الحزن والألم عامرة بالإيمان بقضاء الله وقدره ننعى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه.



وقالت السفارة إنها فتحت سجلا للتعازي بوفاة سمو الأمير الراحل اعتبارا من الأحد ولمدة 3 أيام.



العراق



من ناحيتها، نعت سفارتنا لدى العراق في بيان المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، مشيرة إلى أن سجل التعازي بوفاة الفقيد سيكون مفتوحا أمام المعزين اعتبارا من الأحد ولمدة 3 أيام.



روسيا



كما نعت سفارتنا لدى روسيا في بيان جاء فيه: ببالغ الحزن والأسى ننعى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل، معلنة فتح سجل التعازي لمدة 3 أيام.



بلجيكا



وفي بلجيكا قالت سفارتنا في بيان: «ببالغ الحزن والأسى ننعى سمو الأمير الراحل طيب الله ثراه».



وأعلنت فتح سجلات التعازي حتى غد الثلاثاء.



مومباي



ونعت قنصليتنا لدى مومباي سمو الأمير الراحل قائلة: بقلوب يعتصرها الحزن والألم عامرة بالإيمان بقضاء الله وقدره ننعى المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، معلنة فتح سجلات التعازي لمدة 3 أيام.