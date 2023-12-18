عبدالله الراكان



نعى مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، متقدما بخالص العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وأسرة آل الصباح والشعب الكويتي بوفاة فقيد الأمتين العربية والإسلامية.



وقال الفجام إن سموه، رحمه الله، كانت له بصمات مضيئة ومؤثرة على التعليم، إذ كان يولي له الاهتمام البالغ والدعم الكبير بكل مجالاته، والرؤية المستقبلية لتنمية التعليم والمعرفة وتسخير كل ما يسهم في دفع عجلة التنمية على مستوى الدولة، وكان الداعم الرئيسي للعلم والتعليم، حيث كان مؤمنا إيمانا تاما بأن بناء الإنسان الكويتي الذي هو ثروة الوطن الحقيقية يعتمد على العلم والمعرفة كما كان سموه يحرص على تسخير كل الإمكانات التي تخدم المواطن الكويتي وهذا ما سعت إلى تحقيقه الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وستسعى دائما إلى ترجمة رؤية سموه إلى واقع يفتخر فيه الوطن بشبابه القادر على قيادة البلد وإدارتها بسلاح العلم والمعرفة.



ودعا الله عز وجل أن يتغمد فقيد الكويت ووالد الجميع وقائد العفو بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وستظل ذكراه باقية لا تنسى وخالدة في أذهان الجميع، كما ستبقى أقواله المأثورة وتوجيهاته السامية، رحمه الله، نبراسا لتكون الكويت سباقة دائما وتصبح في مصاف الدول المتقدمة.