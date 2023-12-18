نعى م.فلاح عبدالله السبيعي فقيد الكويت الكبير سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، متقدما بخالص العزاء لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والحكومة والشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية.



وقال السبيعي: فقد الشعب الكويتي والأمتان العربية والإسلامية والدول الصديقة أميرنا وقائدنا سمو الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله رحمة واسعة وغفر له، بعد رحلة زاخرة بالعطاء تقلد خلالها الكثير من المناصب، فكل من عرفه لمس فيه الورع والزهد وحبه لوطنه ولشعبه، فقد كان يتحرك بينهم دون حرس ولا موكب ويذهب إلى الصلاة حين ينتهى به الصف، لأنه يؤمن بأن أكرم الناس عند الله أتقاهم وأن الانسان مرآة نفسه ولا يوجد عليه خطر من شعبه الذي أحبهم وأحبوه.



وأضاف: كان الراحل صمام أمان للجميع وجميع الكبائر تصغر عندما يتدخل فيها، فقبل أيام قليلة من دخوله للمستشفى وقع وثيقة العفو عن أبنائه من جميع اطياف الشعب، وكأنه يقول عفا الله عما سلف وابدأوا صفحة جديدة تسودها روح التسامح، ولطالما دعا الكويتيين ان يجعلوا الوطن نصب أعينهم وأمر بتحسين معيشة المواطنين وزيادة الرواتب.



وتابع: ونظرا لطبيعة الحكم في الكويت وامتثالا للدستور، فالكويت في أيد أمينة ومقاليد الأمور تنتقل من خير سلف إلى خير خلف، فيكمل المسيرة عضيده وصديق دربه وتلميذ حكام الكويت السابقين أميرنا وقائدنا صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سائلا الله له موفور الصحة والعافية والبطانة الصالحة التي تعينه على إدارة البلاد والعباد، وكلنا ثقة وتفاؤل بأن يقودنا إلى الرخاء والازدهار..رحم الله سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ووفق صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.