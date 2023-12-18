أكد محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي الأصفر، أنه بوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، فقدت الكويت أميرا وقائدا استثنائيا رسخ مبادئ العفو والتسامح خلال فترة توليه الحكم.



وتقدم محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة بأحر التعازي القلبية وصادق المواساة الى أهل الكويت كافة ولأسرة آل الصباح الكريمة بهذا المصاب الجلل، متضرعا إلى الباري عز وجل أن يتغمد الأمير الراحل بواسع رحمته، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت ويوفق صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، لكل ما فيه خير لهذا الوطن العزيز.