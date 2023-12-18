أسامة أبوالسعود



نعى سفير مصر بالكويت أسامة شلتوت أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، الذي انتقل إلى جوار ربه تعالى، بعد أن قضى طوال حياته في خدمة شعبه ووطنه ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وقال السفير شلتوت في تصريح له: بالنيابة عن البعثة الديبلوماسية والجالية المصرية بالكويت نتقدم بخالص التعازي إلى أسرة آل الصباح والحكومة والشعب الكويتي في وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، مشيرا إلى أن الأمير الراحل كان قائدا عظيما خدم بلاده لسنوات عديدة وبإخلاص والتزام كبيرين وسيتذكره دائما كل من يعمل لأجل الاستقرار الإقليمي والتواصل بين الشعوب، مؤكدا أن إرثه سيبقى حيا في قلوب وأذهان الناس في الكويت والوطن العربي والعالم.