أسامة دياب



واصل السفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدون لدى البلاد تقديم تعازيهم في سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، مشددين على أن الكويت فقدت قائدا حقيقيا ومخلصا قضى حياته في خدمة بلاده بحكمة وبصيرة، وترك إرثا عظيما لا ينسى للأجيال القادمة، مشيرين إلى أن المصاب جلل للأمتين العربية والإسلامية، حيث كان الراحل الكبير قائدا سياسيا مدافعا عن القضايا العادلة للأمتين العربية والإسلامية بكل حكمة واقتدار. فإلى التفاصيل:



في البداية، قال سفير جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد تشانغ جيانوي: «ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، في هذه اللحظة الأليمة، أعرب بالأصالة عن نفسي ونيابة عن سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت عن خالص التعازي وصادق المواساة للكويت حكومة وشعبا، وأتقدم بأحر التعازي إلى أسرة آل الصباح». وأضاف سفير الصين: «يعد الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد زعيما بارزا للكويت، فقد كرس حياته كلها لخدمة بلاده وشعبه، وساهم في تعزيز التضامن والاستقرار لمنطقة الخليج، كما لعب دورا إيجابيا في تعميق العلاقات الودية بين الصين والكويت. ووفاته لا تمثل خسارة للكويت وحدها، بل إنها خسارة كبيرة للعالم العربي والإسلامي أيضا».



صداقة وتوافق



وختم تشانغ كلامه قائلا: «هنا نعتز بذكرى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، راغبين في مواصلة توارث الصداقة التقليدية بين الصين والكويت والمضي بها قدما، وتنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه الرئيس شي جينبينغ وصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في اجتماعهما ووثائق التعاون التي شهدا توقيعها، وتعميق التعاون في مختلف المجالات، وبناء شراكة استراتيجية أقوى وأكثر إرضاء لصالح البلدين والشعبين».



حكمة وبصيرة



بدوره، قال السفير الكوري لدى البلاد تشونغ بيونغ-ها «نيابة عن حكومة وشعب جمهورية كوريا، أتقدم بأحر التعازي القلبية، وبأصدق مشاعر المواساة والتعاطف لشعب الكويت الصديقة في وفاة المغفور له سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، رحمه لله».



وأضاف: «فقدت الكويت قائدا حقيقيا ومخلصا قضى حياته في خدمة بلاده بحكمة وبصيرة، لقد كان لسمو الأمير الراحل عظيم الأثر في تعزيز أواصر علاقات الصداقة بين بلدينا». وختم السفير الكوري: «رحم الله سموه رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته».



صفات إنسانية



من جانبه، قال السفير البلجيكي لدى البلاد كريستيان دومز: أتقدم بأحر التعازي إلى شعب الكويت الصديق على النبأ الحزين بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، مشيرا إلى أن «رحيل سمو الأمير الشيخ نواف كرئيس دولة عظيم أظهر صفات إنسانية غير عادية، سيترك فراغا كبيرا». وأضاف: «خالص دعائنا وصلواتنا مع أسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي».



مصاب جلل



من جهته، قال السفير المغربي لدى البلاد علي بن عيسى: «تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ انتقال المغفور له بإذن الله تعالى، سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد إلى جوار ربه الأعلى، وعلى اثر هذا المصاب الجلل الذي رزئت به الكويت الشقيقة والأمة العربية والإسلامية، أتوجه إلى كل أعضاء أسرة الفقيد الكبير وإلى حكومة الكويت والشعب الكويتي قاطبة بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، في هذا الفقد البين لقائد سياسي كبير سخر حياته لخدمة وطنه والدفاع عن القضايا العادلة لأمتنا العربية والإسلامية بكل حكمة واقتدار». وأضاف: «كان الفقيد الكبير تربطه علاقات متينة مع أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبنية على المحبة والتقدير والحرص على تعزيز علاقات البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات وفي كل الظروف، كما أتوجه بدعواتي الخالصة للعلي القدير بأن يسبغ على صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد أردية الصحة والعافية، ويلهمه كامل التوفيق والسداد في قيادة الكويت لتحقيق ما يرنو إليه والشعب الكويتي من تقدم ورفعة وازدهار».



قائد حكيم



من جانبه، قال السفير البلغاري ديميتار ديميتروف لدى البلاد: لقد أثار في نفسي نبأ وفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد مشاعر الحزن والأسى، فقد كان قائدا حكيما اعتز بشعبه وبلده الكويت وساهم من أجل دعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. وأضاف: «لن أنسى لقائي مع الأمير الراحل حينما تشرفت بتقديم أوراق اعتمادي إلى سموه فقد أبدى موقفا إيجابيا ووديا للغاية ورغبة في تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين الكويت وبلدي بلغاريا».



كوبا في حداد



من جهته، قال السفير الكوبي لدى البلاد خوسيه نورييغا سانشيز إن كوبا أعلنت الحداد الرسمي على وفاة أمير الكويت.



وأضاف: تلقى شعبنا ببالغ الأسف نبأ وفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، ولهذا السبب، أصدر رئيس جمهورية كوبا مرسوما بالحداد الرسمي حتى منتصف ليل 18 الجاري، كما أنه تم تنكيس الأعلام فوق المباني العامة والمؤسسات العسكرية، مضيفا: ساهم المغفور له خلال فترة حكمه في تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.



أعمال جليلة



بدوره، قال السفير الصومالي لدى البلاد عبدالله محمد أودوا، «بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء السفارة والجالية الصومالية، أتقدم بخالص التعازي لحكومة وشعب الكويت في خسارتهم الفادحة، في وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد». وأضاف: «نسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه من أعمال جليلة من أجل وطنه الكويت، ومن أجل الأمتين العربية والاسلامية، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل».



قائد مميز



أما سفير جمهورية النيجر لدى البلاد أوسيني تيني، فقال «بالنيابة عن حكومة وشعب جمهورية النيجر أتقدم بخالص التعازي لسلطات وشعب الكويت في وفاة سمو الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله».



من جانبها، قالت القائم بالأعمال في سفارة پولندا لدى البلاد آنا مارتا جودوي تشيشكوفشكا: لقد احزننا نبأ وفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد. وأتقدم بخالص التعازي وعظيم المواساة لأسرة آل الصباح الكرام ولعموم الشعب الكويتي في هذا المصاب الجلل لقائد مميز وعظيم ورجل دولة من طراز فريد. كذلك تقدمت سفارة المجر لدى البلاد بخالص التعازي لأسرة آل الصباح الكرام ولعموم الشعب الكويتي في وفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد. من ناحيتها، كتبت السفارة الفلبينية لدى البلاد بيانا نشرته على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، جاء فيه: «تنضم سفارة الفلبين إلى شعب الكويت في الحداد على وفاة سمو الشيخ نواف الأحمد». وأضافت: «إخلاصه لوطنه وحبه لشعبه سيبقى في الأذهان دائما».