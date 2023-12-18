حنان عبدالمعبود



نعت رئيسة مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية د.ريم الفليج رحيل فقيد الكويت سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



وقالت الفليج: أتقدم باسمي وباسم أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية وجميع المسؤولين والعاملين فيها بأحر التعازي وصادق المواساة إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والشعب الكويتي والأمة العربية والإسلامية بوفاة المغفور له بإذن الله تعالي سمو الأمير الراحل، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وجزاه الله عن الكويت وشعبها خير الجزاء.

وأضافت: كان رحمه الله أميرا للتواضع والعطاء، وسطر بإنجازاته البارزة وأفعاله الحكيمة خلال مسيرة حكمه أروع الأمثلة التي ستظل ساطعة في ذاكرة الشعب الكويتي وشاهدة على ما قدمه للكويت ولشعبها ولا نقول إلا ما يرضى الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون.