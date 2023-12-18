حنان عبدالمعبود



نعى رئيس مجلس إدارة النادي العلمي الكويتي طلال جاسم الخرافي المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه والأمتين العربية والإسلامية ونصرة قضاياها.



وقال طلال جاسم الخرافي: خسرت الكويت والأمتان العربية والإسلامية والعالم برحيله قائدا حكيما كرس حياته في خدمة شعبه وأمته ودينه، وستظل أعماله ومنجزاته راسخة في وجداننا، وستبقيه نموذجا يحتذى به في القيادة والبذل والعطاء.

وأضاف: «مصابنا جلل وفاجعتنا لم تحتمل، برحيل أميرنا ووالدنا وقائدنا أمير التواضع والحزم المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، اللهم كما طيبت ذكره بين الناس طيب ذكره في السماء، واجعل جنة الفردوس الأعلى مسكنا له، وألهمنا الصبر والسلوان، إنك سميع مجيب الدعاء، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول



ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».