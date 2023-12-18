أسامة أبو السعود



أعرب عدد من رؤساء النقابات العمالية عن خالص التعازي والمواساة بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، مؤكدين أن سموه، رحمه الله، نذر نفسه وحياته لخدمة وطنه وقضايا أمتيه العربية والإسلامية.



وفي البداية، تقدم رئيس اتحاد العاملين بالقطاع الحكومي حسين العازمي بخالص التعازي إلى الشعب الكويتي والحركة العمالية بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، والذي كان داعما للحركة النقابية وكنا نستمع دائما إلى توجيهاته السديدة لحل مشاكل الحركة العمالية ورفع اسم الكويت عاليا في جميع المحافل الدولية.



وقال إن سموه، رحمه الله، كان أباً لكل الكويتيين وكل من يسكن أرض الكويت الحبيبة، داعيا الله عز وجل أن يتغمد سموه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه وذويه الصبر والسلوان.



من جانبه، قال رئيس عمال البترول وصناعة البتروكيماويات محمد مشعان العتيبي: نعزي أنفسنا ونعزي أسرة آل الصباح الكرام وعموم الشعب الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية بوفاة المغفور له سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، والذي كان، رحمه الله، نبراسا في العطاء والتفاني في حب الوطن وأبناء الكويت.



وأكد العتيبي أن أبناء القطاع النفطي يستذكرن مناقب أمير العفو بكل المحبة والعرفان، داعين الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



تطور وازدهار



من جانبه، عزى رئيس نقابة العاملين في شركة نفط الكويت عباس عوض بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، مؤكدا أن سموه، رحمه الله، عفا عن جميع المحكومين في قضايا سياسية وكانت سنوات حكمه حافلة بالتطور والازدهار السياسي والاقتصادي.



وأكد عباس عوض أن سموه، رحمه الله، نقل الكويت من فترة توتر سياسي وحل مجلس الأمة أكثر من مرة إلى بر الأمان والاستقرار رغم الظروف الإقليمية الصعبة في المنطقة.



وشدد عباس على أن سموه، رحمه الله، كان مدافعا عن القضية الفلسطينية والوقوف مع أهلنا في غزة حتى آخر عمره، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.



كان أباً للجميع



من جهته، تقدم رئيس نقابة عمال شركة البترول الوطنية محمد فالح الهاجري بخالص التعازي والمواساة بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، والذي كان أبا للجميع، خاصة أبناء الحركة العمالية الكويتية.



وتابع الهاجري: «يشهد الجميع لسموه، رحمه الله، بمواقفه العربية والإسلامية الصلبة في نصرة قضايا الأمة والدفاع عنها.



مــــن جانبه، عزى رئيس نقابة العاملين بشــــركة ناقلات النفط الكويتية نادر الحربي بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نــــواف الأحمد، رحمه الله، مؤكدا أن سموه كان أباً للجميع ولم يدخر جهدا في النصح لأبنائه، خاصة العاملين في القطاع النفطي.



وشدد الحربي على أن الإصلاحات العديدة التي شهدتها الكويت في عهد سموه، خاصة ملفات العفو السياسي وأيضا جهود التنمية والازدهار، لهي خير شاهد على حبه لهذا الوطن وتفانيه في خدمة أبنائه، رحمه الله.



وأكد الحربي أن أيادي سموه البيضاء وصلت إلى كل مكان وكذلك مواقفه الدولية المشهودة وخاصة في الدفاع عن قضية فلسطين وأهلها وخاصة إخواننا في غزة، حيث كانت الكويت في طليعة الدول التي هبّت لنصرتهم والدفاع عن حقوقهم.



أمير العطاء



من جانبه، تقدم رئيس نقابة العاملين في الشركة البترولية المتكاملة سعد العجمي بخالص التعازي والمواساة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله.



ودعا العجمي الله سبحانه وتعالى أن يتغمد أمير العفو والمحبة والعطاء الشيخ نواف الأحمد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن ينزله منزلا مباركا فهو خير المنزلين.



مواقف دولية



وأعرب رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية عادل العازمي عن خالص التعازي بوفاة المغفور له سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد بواسع مغفرته وأن يلهم أهله وذويه وجميع محبيه الصبر والسلوان.



وأكد العازمي أن سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد مشهود له بمواقفه الداخلية في العديد من الملفات المهمة وكذلك مواقفه الدولية وخاصة موقف سموه والكويت الصلب في الدفاع عن إخواننا في فلسطين عامة وأهل غزة خاصة، داعيا الله ان يسكن سموه فسيح جناته.



من جانبه، تقدم نائب رئيس نقابة العاملين بشركة إيكويت طارق الفارس بخالص العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وأسرة آل الصباح الكرام، بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، أمير العفو وندعو الله تعالى أن يدخله فسيح جناته وأن يلهم أهل الكويت الصبر والسلوان.



من جهته، عزى أمين سر مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها فهد العجمي بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، معزيا الشعب الكويتي بهذا المصاب، وداعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



من جانبه، تقدم رئيس الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وأفريقيا سعود الحجيلان بالتعازي في وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه.



وقال الحجيلان: باسم الاتحاد الدولي وكل الاتحادات العمالية المركزية الأعضاء، ‏نعزي الكويت قيادة وشعبا والأمتين العربية والإسلامية بوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، ‏ونسأل الله له بالمغفرة والرحمة، وأن يكرم نزله، وان يوسع مدخله ويغسله بالماء والثلج والبرد، وأن ينقيه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأن يسكنه الفردوس الأعلى.



من جانبه، تقدم رئيس نقابة العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د. بندر النصافي بخالص التعازي إلى الكويت قيادة وحكومة وشعبا بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه.



وأعرب النصافي عن الحزن الذي خيم على جموع الشعب الكويتي لفقدهم سمو الأمير الراحل الذي كان نموذجا في العطاء، فكان رحمه الله مصدرا لاطمئنان الكويتيين لما اتسم به سموه من أخلاق طيبة وزهد وتقوى.



ودعا النصافي المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الكويت الراحل بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته.