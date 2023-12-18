أعرب المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) د.سالم المالك عن خالص التعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، مشيدا بدور سموه الكبير في خدمة قضايا الثقافة وتطوير مجالات العلوم وحرص سموه على الأعمال الإنسانية وتعزيز التنمية المستدامة.



وأعرب المالك في بيان باسمه ونيابة عن جميع موظفي المنظمة عن خالص التعازي والمواساة للعائلة الحاكمة ولشعب الكويت، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بواسع رحمته ويسكنه الفردوس الأعلى.



ونوه المالك بدور سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الكبير في خدمة قضايا الثقافة وتطوير مجالات العلوم وحرص سموه على الأعمال الإنسانية وتعزيز التنمية المستدامة وبما شهده التعاون بين «إيسيسكو» والجهـــات الكويتيـــة المختصة من تطور في عهد سموه.