أعرب الاتحاد العام للصحفيين العرب عن خالص تعازيه وعظيم حزنه بوفاة المغفور له بإذن الله سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، مستذكرا مناقب سموه وعطاءه داخليا وخارجيا.



وقال الاتحاد في بيان من مقره بالقاهرة إن سمو الأمير الراحل كان قائدا حكيما اتسمت سياسته بالإخلاص لوطنه وشعبه والحرص على تعزيز العلاقات العربية، مضيفا أن سموه مشهود له بدعم كل قضايا الأمتين العربية والإسلامية.



وأضاف أن تاريخ سمو الأمير كان حافلا بالعطاء لوطنه ولأمتيه العربية والإسلامية، مشيدا بدور سموه البناء داخل الكويت وخارجها.



وأعرب عن مواساته للكويت الشقيقة قيادة وشعبا وللأسرة الصحفية، داعيا الله عزّ وجلّ أن يتغمد الأمير الراحل بواسع رحمته وينزله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.