تقدمت جمعية الصحافيين الكويتية والأسرة الصحافية بأصدق مشاعر العزاء والمواساة إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، ولأسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الوفي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله وطيب ثراه.



وأعربت الجمعية عن عميق مشاعر الحزن والأسى لوفاة سموه، سائلة الباري عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويشمله برحمته الواسعة وأن يديم على الكويت نعمة الاستقرار والأمان تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد. وقالت الجمعية مثلما كان المغفور له بإذن الله تعالى أميرنا الراحل محبا لشعبه، فإن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، يؤكد على أن قيادة هذا الوطن تسعى دائما لمصلحة أبناء الكويت وكل مقيم على أرضها الطيبة.



ونسأل الله العلي القدير التوفيق والسداد لقائدنا وأميرنا ووالدنا صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد.