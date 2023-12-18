مآثر الأمير الراحل ومكارمه مسطرة في ذاكرة الوطن ونسأل الله أن يجعل كل ما قدمه وحققه من منجزات بارزة في موازين أعماله الصالحة



تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تعزية بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، من رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، فيما يلي نص الرسالة:



صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد



تحية إجلال وتقدير،،



بالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني أعضاء مجلس الأمة أرفع لسموكم خالص التعازي وصادق المواساة بوفاة المغفور له بإذن الله قائدنا سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه.



وإذ نعزي سموكم ونعزي أنفسنا والشعب الكويتي كافة بهذا المصاب الجلل فإننا نستذكر المواقف التاريخية للأمير الراحل وقيادته الحكيمة للبلاد التي شهدت إصلاحات سياسية وقانونية كبيرة وأشاعت حالة الاستقرار والبناء في البلاد، مستذكرين تسخير سموه حياته لخدمة الكويت وشعبها وما قدمه في مواقع عديدة من انجازات وأعمال في مراحل مختلفة من تاريخ الكويت، مشيرين إلى ما حظي به من محبة وتقدير كبيرين في نفوس أهل الكويت كافة وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.



نسأل الله العلي القدير أن يتغمد أميرنا الراحل بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته ويجعل الفردوس مستقره وداره وأن يحفظ سموكم ويعينكم على حمل الأمانة في قيادة البلاد لما فيه خير للكويت وشعبها.



وتلقى سموه رسالة تعزية بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، من سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، فيما يلي نص الرسالة:



صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة،



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،



بقلوب مطمئنة بقضاء الله وقدره وأنه ليعتصر قلوبنا الحزن والأسى بأمر الله تعالى بهذا المصاب الجلل نعزي سموكم، رعاكم الله، وأنفسنا جميعا برحيل المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الذي انتقل إلى جوار ربه والذي فقدت برحيله الكويت وشعبها والأمتان العربية والإسلامية والعالم أجمع حاكما فذا عادلا بعد مسيرة عطرة سطر من خلالها مواقف عظيمة للعدل والتضحية والمبادئ والقيم العليا وكرس حياته لخدمة وطنه والعالم كافة وشهد له العالم أجمع بحكمته وعدله.



وإذ نبتهل إلى المولى عز وجل أن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلحقه بالذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنه سميع مجيب الدعاء.



إن الكويت ليحفظها المولى جلت قدرته بحفظه وإن الآمال معقودة على سموكم، رعاكم الله، لإكمال مسيرة أسلافكم من نهضة وارتقاء بوطننا العزيز ليظل دائما في عز ورخاء وأمن وسخاء وأن تحققوا آمال شعبكم فسموكم لذلك نعم الأهل وخير خلف لخير سلف.



(إنا لله وإنا إليه راجعون).



وتلقى سموه رسالة تعزية بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، من سمو الشيخ ناصر المحمد، فيما يلي نص الرسالة:



بسم الله الرحمن الرحيم



(يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) صدق الله العظيم.



ببالغ الحزن والأسى تلقيت النبأ الأليم بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مأواه.



لقد فقدت الكويت برحيل سموه، رحمه الله، والدا رحيما حليما أحب شعبه وتفانى في خدمته والسهر على رعاية مصالحه فبادله أبناء شعبه حبا بحب ووفاء بوفاء. وكان رحمه الله مثالا للعطاء والتضحية والبذل حريصا على نشر المحبة والوئام بين كل أبناء وطنه، فكان خير قدوة يحتذى بها.



وإذ أعرب لسموكم عن خالص التعازي وصادق المواساة بوفاة الراحل الكبير، فإنني أؤكد أن الكلمات تعجز عن وصف هذا المصاب الجلل الذي ألم بأهل الكويت كافة، سائلا الله عز وجل أن يتغمد فقيدنا الغالي بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجعل مستقره في عليين مع الشهداء والصديقين والصالحين، وأن يجعل ما قدم من خير وعطاء لأبناء وطنه في ميزان حسناته، وأن يلهم سموكم وأسرة آل الصباح وكل أبناء الكويت جميل الصبر والسلوان.



وتلقى سموه رسالة تعزية بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، فيما يلي نص الرسالة:



صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد،



ببالغ الحزن والأسى وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره أنعى إلى سموكم، رعاكم الله، أميرنا ووالدنا المغفور له بإذن الله تعالى سمو الامير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله رحمة واسعة وتغمده بعفوه ورضوانه وأسكنه الفردوس الأعلى.



وإذ أعرب وإخواني الوزراء لسموكم، حفظكم الله ورعاكم، عن خالص تعازينا وصادق مواساتنا في مصابنا الجلل فإنني أعزي نفسي وشعب الكويت جميعا وأدعو الله القوي القدير أن يتغمد فقيدنا الكبير ووالدنا وقائدنا بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يجعله من أهل الفردوس الأعلى وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان.



إن الوطن العزيز والأمتين العربية والإسلامية فقدت رجلا من عظمائها وقادتها البارزين فقد كرس سموه، رحمه الله، حياته لخدمة وطنه وأمتيه العربية والإسلامية وسطر بحروف من نور مسيرة تاريخية حافلة بالإنجازات العظيمة فقد شهدت البلاد في عهده نهضة حضارية وتنموية شاملة وواصلت رسالتها الإنسانية في ظل قيادته الحكيمة وسياساته المتزنة التي جعلت الكويت نموذجا فريدا للعطاء، مواصلا مسيرتها السياسية والديبلوماسية في نشر السلام في العالم كله.



كما أتوجه بخالص الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سموكم، رعاكم الله، وأن يبقيكم ذخرا للكويت وأبنائها الأوفياء وأن يقيكم كل مكروه ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه رسائل شكر جوابية إلى كل من:



رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون،



ورئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي،



ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح،



ضمنها سموه بالغ شكره وتقديره على ما عبروا عنه من صادق المواساة وخالص الدعاء بهذا المصاب الجلل والأليم، مؤكدا سموه أن الوطن والشعب الكويتي الكريم قد فقد برحيل سموه، طيب الله ثراه، قائدا حكيما ووالدا حنونا للجميع وهب حياته وأفناها في خدمة وطنه وشعبه وأن مآثره ومكارمه مسطرة في ذاكرة الوطن العزيز، سائلا سموه، حفظه الله، المولى تعالى أن يجعل كل ما قدمه وحققه للوطن الغالي من منجزات بارزة في موازين أعماله الصالحة وأن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويعلي مراتبه في جنات النعيم ويديم على الجميع موفور الصحة والعافية.