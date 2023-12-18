تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد عددا من برقيات التعازي من رؤساء ودول العالم بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه.



فتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تعزية من صاحب الجلالة الملك تشالز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الصديقة أعرب فيها جلالته عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه والشعب الكويتي بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، مشيرا جلالته إلى أن سموه، رحمه الله، قد كرّس حياته لخدمة الكويت، كما أشاد جلالته بجهود سموه، رحمه الله، الكريمة في دعم المحتاجين جراء الكوارث الطبيعية والصراعات المختلفة، متمنيا جلالته لسموه، رعاه الله، وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية له ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه جلالته من صادق مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل، راجيا سموه لجلالته وللأسرة المالكة الكريمة موفور الصحة وتمام العافية.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تعزية من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة أعرب فيها عن خالص تعازيه لسموه وللشعب الكويتي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، مشيدا فخامته بدور سموه، رحمه الله، في تعزيز العلاقات بين الكويت وروسيا الاتحادية الصديقة وبجهود سموه، رحمه الله، في تعزيز مكانة الكويت على الصعيد الدولي، متمنيا فخامته لسموه، رعاه الله، وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، برقية تعزية من الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه وللشعب الكويتي بوفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، مشيدا بالاسهامات البارزة لسموه في نهضة وتقدم الوطن العزيز في مختلف المجالات وسعيه الدائم لتعزيز أواصر العلاقات المتميزة بين الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة والارتقاء بالتعاون القائم بين البلدين الى آفاق أرحب على الاصعدة كافة، متمنيا لسموه وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية له، ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل، مشيدا سموه بالعلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدا على التطلع لتعزيزها في المجالات كافة، راجيا سموه له موفور الصحة وتمام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه فخامته من تعاطف ومواساة بهذا المصاب الأليم، متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تعزية من الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أعرب فيها جلالته باسمه وباسم حكومة المملكة الأردنية الهاشمية عن تعازيه ومواساته لسموه، حفظه الله، وللشعب الكويتي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، مشيرا جلالته إلى أن سموه، رحمه الله، قد كرّس حياته في قيادة مسيرة التقدم والازدهار في الكويت والدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية، مبتهلا جلالته إلى المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم سموه، رعاه الله، والشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية لجلالته ضمنها بالغ الشكر والتقدير على ما عبر عنه من تعاطف ومواساة بهذا المصاب الأليم، متمنيا سموه لجلالته موفور الصحة والعافية.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تعزية من الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة أعرب فيها عن بالغ تعازيه لسموه، حفظه الله، وللشعب الكويتي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، مشيدا بإسهامات سموه، رحمه الله، في تعزيز العلاقات بين الكويت والجمهورية التركية الصديقة وبمنهجه الحكيم، سائلا فخامته المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم سموه، رعاه الله، والشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية له ضمنها خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه من تعاطف ومواساة بهذا المصاب الأليم، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تعزية من أخيه الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة أعرب فيها باسمه وباسم حكومة وشعب جمهورية جيبوتي الشقيقة عن خالص التعازي لسموه، حفظه الله، بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، مشيدا بمسيرة سموه، رحمه الله، الحافلة بالعطاء والإنجاز للكويت، مبتهلا فخامته إلى الباري جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم سموه، رعاه الله، والشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه ورعاه، ببرقية جوابية له ضمنها خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق الدعاء والمواساة بهذا المصاب الجلل، سائلا سموه، رعاه الله، المولى تعالى أن يديم على فخامته موفور الصحة والعافية وألا يريه مكروها بعزيز.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تعزية من الرئيس د.محمد معزو رئيس جمهورية المالديف الصديقة أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه، رعاه الله، وللشعب الكويتي بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، مشيدا بسعي سموه، رحمه الله، الدائم لتعزيز أواصر العلاقات المتميزة بين الكويت وجمهورية المالديف الصديقة والارتقاء بالتعاون القائم بين البلدين إلى آفاق أرحب على كافة الأصعدة، متمنيا فخامته لسموه، رعاه الله، وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية له ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل، مشيدا سموه بالعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدا على التطلع لتعزيزها في كافة المجالات، راجيا سموه لفخامته موفور الصحة وتمام العافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تعزية من الرئيس الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الفترة الانتقالية رئيس جمهورية تشاد الصديقة أعرب فيها باسمه وباسم الشعب التشادي الصديق عن خالص التعازي وصادق المواساة لسموه، رعاه الله، وللشعب الكويتي بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، سائلا فخامته الله العلي القدير أن يتغمد الأمير الراحل بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، متمنيا لسموه، رعاه الله، وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية له ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل، راجيا سموه لفخامته موفور الصحة وتمام العافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تعزية من السلطان الحاج حسن البلقيه معز الدين والدولة سلطان بروناي دار السلام الصديقة، أعرب فيها باسمه وباسم حكومة وشعب بروناي الصديق عن خالص التعازي وصادق المواساة لسموه، رعاه الله، وللشعب الكويتي بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، سائلا المولى تعالى أن يتغمد سموه بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، متمنيا جلالته لسموه، رعاه الله، وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية له، ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل، راجيا سموه لجلالته موفور الصحة وتمام العافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تعزية من الرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا الصديقة، أعرب فيها باسمه وباسم الحكومة والشعب الكوري الصديق عن خالص التعازي وصادق المواساة لسموه، رعاه الله، وللشعب الكويتي بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، مشيدا بجهود سموه، رحمه الله، طوال مسيرة حياته الحافلة للنهوض بالوطن وتحقيق تطلعاته التنموية الشاملة ودوره البارز في تعزيز أواصر العلاقات المتميزة بين الكويت وجمهورية كوريا الصديقة، متمنيا فخامته لسموه، رعاه الله، وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية له، ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل، راجيا سموه له موفور الصحة وتمام العافية.