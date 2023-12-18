نعى نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف ببالغ الحزن والأسى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.



وقال الحرس الوطني في بيان صحافي ان الشيخ فيصل النواف تقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، القائد الأعلى للقوات المسلحة والشعب الكويتي الوفي بوفاة فقيد الكويت الكبير.



ودعا الله تعالى أن يتغمد سموه بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته وأن يحفظ الكويت وشعبها بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه.