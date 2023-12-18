بشرى شعبان



نعى قيادات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، داعين الله ان يتغمده بواسع رحمته.



وفي البداية، قالت مدير إدارة التأهيل المهني في الهيئة العنود الوزان: ما عرفنا ولا رأينا من أميرنا الراحل إلا كل خير، فالبرغم من قصر فترة حكمه فإن الأثر الطيب الذي تركه في قلوب أبناء شعبه سيبقى مدى الحياة، لافتة إلى انه أفنى عمره في خدمة البلاد، ويشهد له الجميع بأنه العابد الزاهد المتواضع والحاكم الذي عفا وصفح، نسأل الله له المغفرة والرحمة.



‏بدورها، قالت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ضحى الخميس: نعزي والدنا صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأنفسنا وشعب الكويت والأمة العربية والإسلامية بوفاة والدنا الغالي سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الذي عمل على النهوض بالبلاد وخدمة الوطن والمواطن، ونسأل الله تعالى أن يرحم فقيدنا برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان.



من جهتها، قالت مراقب المتابعة الوظيفية في الهيئة زينب العنزي: إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا راد لقضاء الله وقدره، فاجعتنا كبيرة، ومصابنا جلل، بوفاة أمير العفو والتواضع، رحمه الله، ونسأل الله أن يلهم الكويت أميرا وحكومة وشعبا الصبر والسلوان.



وفي السياق ذاته، تقدمت مراقب العلاقات العامة والإعلام في الهيئة موضي الدريبي بخالص التعازي إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والشعب والحكومة في وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد أسكنه فسيح جناته، ولله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى.