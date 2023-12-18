عبدالعزيز الفضلي



نعت جمعية الكشافة الكويتية فقيد الكويت والعالم العربي والإسلامي وقائد المسيرة العطرة والحكمة ووالد الجميع المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.



وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية د.عبدالله الطريجي: نيابة عن جميع منتسبي الحركة الكشفية بالكويت نعزي أنفسنا والشعب بوفاة أمير التسامح، طيب الله ثراه، مشيرا إلى ان سموه كان يولي اهتماما كبيرا بالحركة الكشفية الكويتية وداعما لأنشطتها وفعالياتها.



وأضاف الطريجي: كان لتشجيع سموه دور كبير في تحقيق جمعية الكشافة الكويتية العديد من الإنجازات والمراكز المتقدمة على المستويين العربي والدولي، لافتا إلى اننا سائرون على نهجه الذي رسمه لنا، حيث طوى صفحات حياته الكريمة بعد مشوار تاريخي حافل كرس فيه مبادئ الحق والحكمة والاتزان، وعمق أنبل القيم والمعاني الإنسانية وأصل ما جاء في تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف والقيم والعادات المتوارثة الأصيلة.



وتابع: ندعو الله تعالى أن يوفق خلفه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأن يأخذ بيده لاستكمال مشوار سلفه الراحل لما فيه خير كويتنا العزيزة والارتقاء بمسيرتها المباركة لتحقيق المزيد من التطلعات والآمال لشعبها الوفي.