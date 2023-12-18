بشرى شعبان



توجّه الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون د.خالد العجمي بخالص التعازي لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، والحكومة والشعب الكويتي، بوفاة المغفور له سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله.



وقال العجمي: رحمك الله يا والدنا وأميرنا الغالي وغفر لك أعظم المغفرة وأسكنك الفردوس الأعلى، إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، وإنا على فراقك لمحزونون.



وذكر أن الأمير الراحل عمل بتفان وإخلاص ووهب حياته للكويت وشعبها، مراعيا الله تعالى في سعيه الحثيث لازدهارها وتطورها وكان الداعم للعمل الخيري والإنساني، متضرعا إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ويلهمنا جميعا الصبر.. (إنا لله وإنا إليه راجعون).