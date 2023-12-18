استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في المطار الأميري عصر أمس أخاه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة والوفد المرافق لسموه، حيث قام سموه بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له، بإذن الله تعالى، سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.



كما قدم سموه التعازي إلى سمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وأسرة سمو الأمير الراحل، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، وعدد من الشيوخ الكرام.



وقد كان في استقبال سموه على أرض المطار وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله.



هذا، ورافق سموه وفد يضم كلا من الممثل الشخصي لسمو الأمير سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني ورئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني ووزير الداخلية وقائد قوة الامن الداخلي (لخويا) الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ورئيس الديوان الاميري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني والشيخ ثاني بن حمد آل ثاني والشيخ القعقاع بن حمد آل ثاني والشيخ حمد بن تميم بن حمد آل ثاني.