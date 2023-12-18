استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، في المطار الأميري عصر أمس أخاه الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة والوفد المرافق، حيث قام الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.



كما قدم الملك حمد بن عيسى آل خليفة التعازي إلى سمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد وإلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وأسرة سمو أمير البلاد الراحل، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، وعدد من الشيوخ الكرام.



وكان في استقبال الملك حمد بن عيسى آل خليفة على أرض المطار وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله.



هذا، ويرافق الملك حمد بن عيسى آل خليفة وفد يضم كلا من الممثل الشخصي للملك سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة والممثل الشخصي للملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والممثل الخاص للملك سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، ونائب رئيس مجلس العائلة المالكة سمو الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، ومستشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة بن سلمان آل خليفة، ومستشار الملك سمو الشيخ خالد بن محمد بن سلمان آل خليفة، ووزير شؤون الديوان الملكي سمو الشيخ علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة، وعدد من كبار المسؤولين بمملكة البحرين الشقيقة.



كذلك استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، في المطار الأميري مساء أمس أخاه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة والوفد المرافق لسموه، حيث قام سموه بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له، بإذن الله تعالى، سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.



كما قدم سموه التعازي إلى سمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وأسرة سمو الأمير الراحل، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، وعدد من الشيوخ الكرام.



وكان في استقبال سموه على أرض المطار وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله.



هذا، ورافق سموه وفد يضم كلا من سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، ونائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ووزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ووزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة، والشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة.











