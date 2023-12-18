استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، في المطار الأميري أخاه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد المرافق له، حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.



كما قدم التعازي إلى سمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وأسرة سمو الأمير الراحل، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، وعدد من الشيوخ الكرام.



وقد كان في استقباله على أرض المطار وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله.



هذا، ويرافقه وفد يضم كلا من رئيس مجلس النواب المستشار د.حنفي جبالي ووزير الخارجية سامح شكري وعدد من كبار المسؤولين بجمهورية مصر العربية الشقيقة.



