استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، في المطار الأميري عصر أمس، أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والوفد المرافق، حيث قاما بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.



كما قدما التعازي إلى سمو الشيخ ناصر المحمد، وسمو الشيخ جابر المبارك، وسمو الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وأسرة سمو الأمير الراحل، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، وعدد من الشيوخ الكرام.



وكان في استقبالهما على أرض المطار وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله.



ورافقهما وفد ضم كلا من: رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة، ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر يوسف العيسوي، وعدد من كبار المسؤولين في المملكة الأردنية الهاشمية.