استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، في المطار الأميري مساء امس أخاه ممثل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الفجيرة والوفد المرافق لسموه، حيث قام سموه بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.



كما قدم سموه التعازي إلى سمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد ورئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وأسرة سمو الأمير الراحل، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، وعدد من الشيوخ الكرام.



وقد كان في استقباله على أرض المطار وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله.



هذا، ويرافق سموه وفد يضم كلا من ولي عهد إمارة عجمان سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي وولي عهد إمارة الفجيرة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ورئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام الشيخ د.راشد بن حمد الشرقي والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي ورئيس ديوان صاحب السمو حاكم إمارة عجمان الشيخ د.ماجد بن سعيد النعيمي.



كذلك استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، في المطار الأميري مساء امس أخاه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوفد المرافق لسموه، حيث قام سموه بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.



كما قدم سموه التعازي إلى سمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد ورئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وأسرة الأمير الراحل، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، وعدد من الشيوخ الكرام.



وكان في استقبال سموه على أرض المطار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله.



هذا، ورافق سموه وفد يضم كلا من وزير الخارجية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، ووزير التسامح والتعايش الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، ورئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، والشيخ سعيد بن سيف بن محمد آل نهيان، وعدد من كبار المسؤولين بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.