استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه في المطار الأميري أخاه الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة والوفد المرافق له، حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.



كما قدم التـعـازي إلـى سـمـو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وأسرة سمو الأمير الراحل - طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه - وعدد من الشيوخ الكرام.



وقد كان في استقباله على أرض المطار وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله.



هذا، ويرافقه وفد يضم كلا من نائب رئيس الوزراء د.زياد أبو عمرو وقاضي القضاة الشرعيين د.محمود الهباش.