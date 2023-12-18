قال استاذ الاتصال الاستراتيجي ودراسات المجتمع بجامعة الكويت د.ناصر بدر المجيبل لـ «الأنباء»: بداية أعزي الشعب الكويتي والأمتين العربية والاسلامية برحيل سمو الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله.



وأوضح المجيبل أن المغفور له الراحل لعب دورا مهما في التوازن بين أبناء الشعب الكويتي محاولا التقريب وترسيخ مفهوم العفو والتسامح وقد بدأ بنفسه في العفو في اول ايام حكمه وفي نهايتها،



متابعا: فقد رسم للكويتيين منهجا في الاصلاح يبدأ بالتسامح ويسير في فصل السلطات واحترام الدستور، وكلي أمل في أن يستكمل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مسيرة النهضة والعدل والتسامح والحزم معا ليكون المظلة التي يستظل بها الجميع كما عهدنا من أسرة الحكم الكريمة.



وختم قائلا: مصابنا جلل وألمنا كبير، ولكن أملنا أكبر، وحفظ الله الكويت وشعبها وقيادتها من كل مكروه.