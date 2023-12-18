أعلن مجلس الجامعات الحكومية تعطيل العمل في جامعتي الكويت وعبدالله السالم اعتبارا من الأحد ولمدة ثلاثة أيام. وقال الأمين العام للمجلس د.جاسم العلي، في بيان صحافي، إن ذلك يأتي حدادا على وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، الذي انتقل إلى جوار ربه السبت. وقالت جامعة الكويت، في بيان صحافي، إن تعطيل الدراسة يأتي بناء على قرار مجلس الوزراء بإعلان الحداد الرسمي وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الأحد إلى الثلاثاء على أن تستأنف الدراسة في جميع الكليات يوم الأربعاء المقبل.



وفيما يخص الاختبارات المقررة خلال هذه الفترة، أوضحت أنه «سيتم عقدها لاحقا بالتنسيق بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة بما لا يتعارض مع قوانين ولوائح الجامعة».



من جهتها، قالت جامعة عبدالله السالم، في بيان مماثل، إن تعطيل العمل والدراسة لمدة ثلاثة أيام يأتي امتثالا لقرار مجلس الوزراء، مبينة أنه «سيتم تأجيل الاختبارات حتى إشعار آخر على أن يبدأ الدوام الأربعاء المقبل».



بدورها، أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في بيان مماثل تعطيل العمل والدراسة في جميع كلياتها ومعاهدها خلال الفترة ذاتها على أن «يتم تعديل مواعيد الاختبارات العملية والتطبيقية والنظرية في جدول سيتم الإعلان عنه لاحقا» على موقعها الإلكتروني.