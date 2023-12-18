استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في المطار الأميري عصر أمس ممثل الرئيس آية الله د. سيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق له، حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه. كما قدم ممثل الرئيس الإيراني التعازي إلى سمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وأسرة سمو أمير البلاد الراحل، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، وعدد من الشيوخ الكرام. وقد كان في استقباله على أرض المطار وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله.