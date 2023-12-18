استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، في المطار الأميري مساء أمس، الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب بجمهورية لبنان الشقيقة، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي والوفد المرافق، حيث قاموا بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.



كما قدموا التعازي إلى سمو الشيخ ناصر المحمد، وسمو الشيخ جابر المبارك، وسمو الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وأسرة سمو الأمير الراحل، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه وعدد من الشيوخ الكرام.



وكان في استقبالهم على أرض المطار وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله.