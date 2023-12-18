جينبينغ: الشعب الصيني فقد صديقاً عزيزاً قدم إسهامات إيجابية في تنمية العلاقات بين البلدين

هاريس: الأمير الراحل كان له فضل كبير في تعزيز الصداقة والشراكة الإستراتيجية بين الكويت والولايات المتحدة

الرئيس الفنزويلي: خسارة كبيرة والكويت بقيادته لعبت دوراً مهماً في تحقيق التوازن والاعتدال في العالم



أعرب المزيد من قادة وزعماء دول العالم عن حزنهم لوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، مقدمين تعازيهم الحارة الى الكويت وقيادتها وشعبها بهذا المصاب الجلل، مشيدين بسيرة الراحل العطرة وإنجازاته وإسهاماته على الصعيدين المحلي والدولي، حيث أرسل الرئيس الصيني شي جينبينغ رسالة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الاحمد لتقديم التعازي في الفقيد الراحل.



وأعرب شي بالنيابة عن الصين حكومة وشعبا وبالأصالة عن نفسه، عن تعازيه العميقة في وفاة سمو الأمير الراحل، وقدم تعازيه الصادقة لأسرته وللشعب الكويتي.



وفي رسالته التي أوردتها وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، قال شي إن الفقيد حظي باحترام وحب الشعب الكويتي، وقدم إسهامات إيجابية في تنمية العلاقات بين الصين والكويت.



وأشار الرئيس الصيني إلى أن رحيل سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد يشكل خسارة كبيرة للشعب الكويتي، كما للشعب الصيني الذي فقد أيضا صديقا عزيزا.



وتابع شي قائلا: إن حكومة وشعب الصين يعتزان بالصداقة بين البلدين، معربا عن ثقته في أنه بفضل الجهود المشتركة من الجانبين ستشهد الشراكة الإستراتيجية بين الصين والكويت تعزيزا وتنمية ثابتين.



كما أرسل وزير الخارجية الصيني وانغ يي رسالة تعزية لوزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله. وقال يي إن سمو الأمير الراحل كرس نفسه لتعزيز التبادلات الودية والتعاون بين الصين والكويت في مختلف المجالات، وقدم مساهمات إيجابية لتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية والصداقة بين شعبي البلدين.



من جهته، أرسل الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا برقية تعزية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد. وقال: تلقيت بحزن شديد نبأ وفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.



وأضاف «في ساعة الحداد هذه للشعب الكويتي الصديق، أود أن أتقدم إلى سموكم والحكومة وعائلة آل الصباح بأحر التعازي من الجمهورية الإيطالية.

وسيتم تذكر الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد لمشاعر الصداقة التي كانت لديه تجاه إيطاليا، وعلى المستوى الدولي لالتزامه بالتغلب على التوترات والحوار والتعايش السلمي».



وختم قائلا: «في ظل القرب الصادق من آلام سموكم، يرجى قبول التعازي الصادقة من الشعب الإيطالي ومني شخصيا».



الشراكة الإستراتيجية



إلى ذلك، قالت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس إن المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد كان له فضل كبير في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.



وأعربت هاريس في تصريح صحافي عن بالغ التعازي والمواساة للكويت حكومة وشعبا بوفاة الفقيد الراحل.



وأضافت: «بينما يحزن شعب الكويت على هذه الخسارة فإن قلوبنا معهم.. لقد ساعد الشيخ نواف الأحمد طوال مسيرته في تعزيز الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والكويت».



وأوضحت أنه «بفضل قيادة أمير الكويت الراحل واصل بلدانا تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، وبينما نكرم حياته وإرثه فإننا نعلم أن الروابط طويلة الأمد بين حكوماتنا وشعبنا سوف تستمر».



من جهته، أعرب وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن في بيان عن وزارة الدفاع (الپنتاغون) عن بالغ الحزن بوفاة الأمير الراحل. وقال اوستن «لقد كان الأمير الراحل شريكا وصديقا قيما للولايات المتحدة وأظهر التزاما دائما بالديبلوماسية الرامية إلى تهدئة التوترات في الشرق الأوسط».



وأضاف: «لن ننسى شجاعته وقيادته وسأتذكر أيضا باعتزاز كرم ضيافته عندما زرت الكويت في سبتمبر عام 2021»، مقدما أحر التعازي لشعب الكويت ولأسرة آل الصباح.



وكان وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن شدد على أن المغفور له بإذن الله «كان قائدا عظيما يحظى باحترام الجميع وصديقا لجميع الأمم»، معربا عن خالص تعازيه ومواساته للكويت حكومة وشعبا.



وقال بلينكن في تصريح صحافي «بالنيابة عن الولايات المتحدة أتقدم بخالص التعازي لأسرة آل الصباح ولجميع الكويتيين بوفاة أمير الكويت وقد أتيحت لي الفرصة للتعرف على سموه شخصيا وأقدر تفانيه في تحقيق رفاهية الشعب الكويتي والطرق العديدة التي عزز بها الشراكة الكويتية - الأميركية».



وأضاف: «لقد ساعدت مثابرة سموه وتصميمه على تحويل الكويت إلى الدولة المزدهرة والحديثة التي هي عليها اليوم وساهمت خدمته العامة طوال مسيرته في إحداث تغيير دائم وإيجابي في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها».



وتابع: «لقد كان سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد قائدا يحظى باحترام عميق وصديقا لجميع الأمم ونحن نكرم إرثه ونظل ملتزمين بشراكتنا القوية وصداقتنا مع الكويت».



رجل الدولة



من جهتهما، أعرب كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الجمعية العامة دينيس فرانسيس، عن الحزن البالغ لوفاة أمير البلاد الراحل، وقدما تعازيهما القلبية لحكومة وشعب الكويت.



وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان صحافي «أن سمو الأمير الراحل كان رجل دولة متميزا ساهم في ازدهار التفاهم والتعاون في منطقة الخليج وخارجها وسعى لتعزيز العلاقات دعما للسلام والاستقرار في المنطقة وحول العالم».



وجدد الأمين العام بحسب البيان التأكيد على التزام الأمم المتحدة بالتعاون الوثيق مع الكويت على صعيد القضايا الإنسانية، بالإضافة إلى السلام والأمن والتنمية المستدامة.



يذكر أن الأمم المتحدة ستنكس علمها اليوم حدادا على وفاة أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد.



كذلك، نعى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف الفقيد الراحل، وأعرب علييف في بيان نقلته «كونا» عن تعازيه إلى الكويت قيادة وحكومة وشعبا بوفاة سمو الأمير الراحل.



التوازن والاعتدال



كما تقدمت فنزويلا بتعازيها الحارة، مؤكدة أن رحيل سموه «سيكون خسارة كبيرة للمجتمع الدولي». وقالت الرئاسة الفنزويلية في بيان إن فنزويلا تنضم إلى «الحداد على الرحيل الجسدي لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الذي عمل بحكمته وكرمه ورؤيته الاجتماعية الإنسانية بلا كلل من أجل شعبه ومن أجل أن يسود السلام والرخاء والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط».



وأضاف البيان أنه «لا شك أن هذا الرحيل سيكون خسارة كبيرة للمجتمع الدولي»، حيث لعبت الكويت تحت قيادة سموه «دورا مهما في السلام والاستقرار في العالمين العربي والإسلامي وحققت التوازن والاعتدال في بقية العالم».



وعبرت فنزويلا في الوقت نفسه عن تحياتها لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد متقدمة له بأطيب التمنيات لتسلم سموه مقاليد الحكم أميرا للبلاد «تلك المسؤولية التي نحن على يقين أنه سيؤديها بكل عزة وإخلاص لصالح شعبه».



وفي جيبوتي نعى الرئيس اسماعيل عمر جيله، الأمير الراحل. وأعرب في بيان نشرته الرئاسة الجيبوتية عن تلقيه ببالغ الحزن والأسى خبر وفاة المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل، مشيرا إلى «التغيرات الإيجابية التي شهدتها البلاد تحت قيادته».



وقال إن سموه كان قائدا ذا خبرة ومكانة تحظى بالاحترام خصوصا من خلال توقعه لما سيحدث وجاهزيته لها فضلا عن التزامه المستمر بضمان الاستقرار والتطور في الوطن العربي.



وأعلن رئيس وزراء باكستان أنور الحق كاكار، أن أمس الأحد أعلن يوم حداد في باكستان على وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.



ووفقا لإذاعة باكستان، فقد أعلن رئيس الوزراء كاكار أمس يوم حداد رسميا تضامنا مع الكويت حكومة وشعبا تنكس فيه الأعلام بجميع أنحاء البلاد.



وأضافت الإذاعة أن كاكار«سيزور الكويت اليوم الإثنين للتعزية».



وفي وقت سابق أعرب رئيس الوزراء كاكار في بيان، عن حزنه العميق لوفاة الأمير الراحل، قائلا إن باكستان تتضامن مع الكويت حكومة وشعبا، مشيرا إلى أن الراحل سيبقى في الذاكرة لمساهمته القوية في تعزيز العلاقات الباكستانية - الكويتية.