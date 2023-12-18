بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أقيمت صلاة الغائب على سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد بعد صلاة الظهر في المسجد الحرام والمسجد النبوي.



وتوجه جموع المصلين بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يتغمد سمو الأمير الراحل بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويجزيه خير الجزاء على ما قدم من أعمال جليلة لبلده والأمتين الإسلامية والعربية.



وقد أمَّ المصلين في صلاة الغائب بالمسجد الحرام الشيخ فيصل غزاوي إمام وخطيب المسجد الحرام، فيما أمَّ المصلين في المسجد النبوي الشيخ عبدالمحسن القاسم إمام وخطيب المسجد النبوي.